Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'da koronavirüs tespit edildi



Deniz ÖZEN/BOYABAT (Sinop), (DHA) SİNOP´un Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve hastanede tedaviye alındığını duyurdu.

Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı, halsizlik ve ateş şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Başkan Çakıcı'ya yapılan Covid-19 testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Çakıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Koronavirüs şüphesiyle yaptırmış olduğum test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum çok şükür ki gayet iyi. Boyabat Devlet Hastanemizde tedavim devam ediyor. Dualarınızla birlikte en kısa sürede sağlığıma kavuşacağım inşallah" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sinop

2020-09-09 13:54:03



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