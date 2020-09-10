Sinop Erfelek’te orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Erfelek’te orman yangını

İHA

Sinop'ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı.

Sinop Erfelek’te orman yangını

Sinop’ta ağaç kesimi yapılan ormanlık alanda yangın çıktı.
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı mevkisiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yükselen dumanları gören kesim yapan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgârın da etkisiyle yaklaşık 10 dönüm alana yayılan alevler Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ve Erfelek Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta yangın: 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
YEREL HABERLER Sinop’ta yangın: 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Köftecide sandalyeye eli sıkışan kadının parmağı koptu
YEREL HABERLER Köftecide sandalyeye eli sıkışan kadının parmağı ...
Dışı saray gibi içi virane
YEREL HABERLER Dışı saray gibi içi virane
Başkan Çakıcı korona oldu
YEREL HABERLER Başkan Çakıcı korona oldu
Türkeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Türkeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'da koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı'da koronavirüs tespit ...
CHP Sinop'ta 97. yılını kutladı
YEREL HABERLER CHP Sinop'ta 97. yılını kutladı
Yanlışlıkla anne katili oldu
YEREL HABERLER Yanlışlıkla anne katili oldu
Sinop Ayancık Kaymakamı'nın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Sinop Ayancık Kaymakamı'nın korona virüs testi ...
Sinop'ta kaymakam koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Sinop'ta kaymakam koronavirüse yakalandı
AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu
YEREL HABERLER AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu
Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Ayhan: “Partimizin 97. yıl dönümünü büyük bir ...
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu
YEREL HABERLER Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu
Bu konak tarih kokuyor
YEREL HABERLER Bu konak tarih kokuyor
Türkeli'nin üç mahallesinin karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Türkeli'nin üç mahallesinin karantinası sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X