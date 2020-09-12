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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta kırtasiye esnafı zor durumda

İHA

Sinop’ta kırtasiye esnafı zor durumda

Sinop’ta kırtasiye esnafı zor günler geçiriyor.
Yarım asırdır kırtasiyecilik yapan kırtasiye işletmecisi Tolga Erbil, korana virüsün en çok kırtasiye sektörünü vurduğunu, daha siftah bile yapamadıklarını söyledi. Pandemi sürecini değerlendiren Tolga Erbil, okulların açılışı netleşmediği için kırtasiyecilerin satışlarında geçen seneye nazaran ciddi bir düşüş olduğunu ifade etti. Erbil yaptığı açıklamada, “Pandemi süreci en çok kırtasiye sektörünü vurdu. Çünkü okullarımız kapalı. Bizim işimiz de okullarla olduğu için haliyle ürünlerimiz satamıyoruz. Sektör olarak oldukça zor durumdayız. İnşallah bu sürecin çözülmesini bekliyoruz. Tabii, okulların ne zaman açılacağı belli de değil. Belli olmadığı için de veliler çekingen davranıyor. Haklı olarak acaba kırtasiye malzememizi çantamızı alalım mı almayalım mı diye ikilemde kalıyorlar. Geçen seneye göre bu zamanlar işlerimiz yoğundu. Bu sene daha siftah bile yapmadık” dedi.
Zincir marketlerin kırtasiye ürünü satmasının kendilerine zarar verdiğini belirten Erbil, “Biz kırtasiyeciler bu malzemeyi satabilmemiz için kanun gereği ‘kırtasiye elemanı satış belgesi’ olması gerekiyor. Maalesef bu şartlar marketler için zannediyorum ki geçerli değil. Çünkü her markette kırtasiye ürünü var. Bu kanun eğer ülkemizdeki uygulanacaksa marketlerde de uygulanması gerekiyor. Bu belgenin orada da aranması gerekiyor ama maalesef her şeyi satıyorlar. Her şeyi sattıkları için de birçok sektörü de zarar veriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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