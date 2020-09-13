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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli AK Parti'de “Yıldırım” dönemi

İHA

Türkeli AK Parti'de “Yıldırım” dönemi

AK Parti Türkeli 7. Olağan Kongresi’nde İlçe Başkan Adayı Turan Yıldırım oyların tamamını alarak yeni başkan seçildi.
Türkeli Gündoğumu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen AK Parti Türkeli 7. Olağan Kongresine, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, çevre ilçelerde görev yapan belediye başkanları, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal konuşma yaptı. Ünal, konuşmasında, başkanlık görevinde bulunduğu 45 aylık döneminde yaptığı hizmetleri anlattı. Ünal, “Gönül kırgınlığı oldu diye birçok söylentiler oluyor, gönül kırgınlığı yok, bu bir bayrak yarışı. 10 yıldır alınamayan belediyeyi AK Parti’ye, Turan ağabeyime teslim ediyorum. İnşallah o da AK Parti bayrağını en üstlere kadar taşır" dedi.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de konuşmasında, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana Türkeli’de gerçekleştirdikleri icraatları anlattı.
AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ise gerçekleşen 7. olağan kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, İlçe Başkanı Adem Ünal’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yaptığı konuşmada, ülke gündemini değerlendirerek, 12 Eylül darbesinden bahsetti ve geçmişten bugüne yaşanan darbeleri lanetleyerek, “Türkiye artık darbeler defterini kapattı. 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın ve son olarak 15 Temmuz’un darbecileri bu millete hesap verdiler, hesap vermeye devam ediyorlar. Darbeler, sadece Türkiye’de yönetim değişikliği içeren müdahaleler değil. Her darbenin arkasında bir dış güç var. Darbelerle ülkemiz üzerinde kurulmak istenen her türlü sömürü zincirini kırdık” diye konuştu.
Maviş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Türkeli’de son 4,5 yılda çok şeyler yapıyoruz. Önümüzde iki büyük işimiz var. Şimdi ağzı olan konuşuyor, bu yollarla ilgili sağda solda konuşanlar var. Bu yol aynı zamanda benim derdim. Türkeli’ye geldiğimde sizlerle çay sohbeti yaparken yol muhabbeti olmadan konuşmayı ben de çok istiyorum. ÇatalzeytinTürkeli arasındaki kamulaştırma sorunu ile TürkeliGüzelkent arası Göller bölgesindeki sıkıntımız bitti, Ulaştırma Bakanımız geçtiğimiz yaz bizzat kendisi inceleyerek, bu bölgelerde herhangi bir problemin olmadığını ve çalışmaların başlayacağını bildirdi. Kısa süre içerisinde de söz konusu bölgemizin ihalesi yapılarak, geriye kalan çalışmalar başlayacak.
İkinci işimiz de yeni hastane. Yeni hastanenin yapımı için sağolsun belediye başkanımız, göreve geldiği günden itibaren sağlık bakanımızın istediği yerin imar değişikliğini yaparak, 12 dönümlük yerin bakanlığa tahsisini gerçekleştirdi. Sağlık Bakanımıza yaptığımız ziyarette, yeni yapılacak Türkeli Devlet Hastanesi’nin 2021 yılı yatırım programına alınacağının sözünü verdi. Allah’ın izniyle yol da yapılacak, hastanemiz de yapılacak."
Konuşmaların ardından partinin gelirgider hesapları okunup, ibraz edildi ve akabinde seçime geçildi.
Tek liste ile seçime giren Turan Yıldırım, oyların tamamını alarak partinin yeni ilçe başkanı seçildi. Turan Yıldırım’ın listesi şu şekilde oluştu: "Veis Cankor, Atakan Arslan, Gökhan Gün, Adem Arslan, Hayri Öztürk, Nurullah Altıntaş, Murat Özcan, Muhammed Arslan, Mehmet Akkaya, Şükrü Işık, Ferhat Can, Ayşe Kaya, Fatma Aslan, Hasan Özdemir."

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