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Milletvekili Maviş: ”Sinop'un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”

İHA

Sinop Dokuzoğlu Stadyumu inşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bu yapı ile Sinop'un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor" dedi.

Milletvekili Maviş: ”Sinop'un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”

Sinop Dokuzoğlu Stadyumu inşaat alanında incelemelerde bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bu yapı ile Sinop'un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor“ dedi.
Gerçekleşen inceleme gezisine Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı uğur Giresun , Ak Parti İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş katıldı.
2021 yılının ortasına doğru yeni stadyumun sporculara hizmet verecek bir noktaya geleceğini söyleyen Milletvekili Dr. Nazım Maviş, "2020'nin sonuna doğru inşaat sahası büyük oranda toparlanmış 2021’in ortaları gibi de hizmet etmeye hazır hale gelmiş ama 2021 ortasında anahtar teslimi ile sporcularımıza hizmet verecek bir noktaya gelmiş olacak. Her geldiğimde buradaki inşaat alanının biraz daha bitmeye yaklaştığını görmekten dolayı dan büyük mutluluk duyuyorum. Sinop’a kazandırdığımız en büyük en güzel yatırımlardan gençlerimize, spor camiasına Sinop Turizm ile kazandırdığımız en büyük yatırımlardan bir tanesi. Şu anda yüzde 40 seviyesinde inşaat sahamız tamamlandı. Tribün sahamızın betonları döküldü hemen arkamızda yine çelik konstrüksiyon onlarla birlikte üstünün kapatılacağı yapı oluşmaya başladı etrafı çevrilecek ve inşallah kısmetse 2020'nin sonu itibari ile büyük oranda toparlanmış ve 2021 in ortalarına kadar da işlemi bitirilmiş olacak. Her ne kadar müteahhidimiz '2021 yılbaşında anahtarı size teslim edeceğim' dese de 2021'in ortası gibi biz sporcularımızı burada misafir edip artık sporcularımızın hizmetine stadımızı sunabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
Stadyumun özellikleri hakkında bilgiler veren Milletvekili Nazım Maviş, ”Tabii, stadımızın birçok farklı özelliği var. Bunlardan bir tanesi seyirci kapasitesi. 10 bine yaklaşan bir seyirci kapasitesine sahip olacak. Dolayısıyla seyirci kapasitesi açısından Sinop'un belki gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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