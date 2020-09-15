Sinop'ta, 4 bin 527 ton Karadeniz somonu üretildi



Esra AKSU/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta bu yıl 7 tesiste, 4 bin 527 ton Karadeniz somonu yetiştirildi. Somonlar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Güneş, kum, deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile Karadeniz´in Bodrum´u olarak da adlandırılan Sinop, balık yetiştiriciliği konusunda da marka olma yolunda ilerliyor. Sinop´ta, bu yıl yetiştiricilik sahalarında bulunan 7 tesiste, 4 bin 527 ton Karadeniz somonu, 158 ton levrek üretimi gerçekleştirildi. Üretilen somonlar yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

`OLDUKÇA FAZLA SOMON SATIŞIMIZ OLUYOR´

Özellikle son 1 yıldır somonun, Karadeniz somonu olarak geçtiğini ifade eden balıkçı İsmail Değer, "Oldukça fazla somon satışımız oluyor. En son 6 ay önce yine bir havuz kuruldu. Havuzlarımızda somonlarımız yetişiyor. Gerçekten de kaliteli hatta yurtdışına dahi gönderiliyor. Bu yönden Sinop olarak çok şanslıyız. Yaklaşık 30 kilometre ilerimizde bir çiftlik var. Oradan somonlarımızı alıp, bizler de balıkçılar olarak satışa sunuyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2020-09-15 10:58:13



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