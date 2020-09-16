Yıllanmış kumaşları ilmek ilmek işliyor



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta tarihi Pervane Medresesi´nde atölyesi bulunan Nuriye Özpınar (70), sandıklarda saklanan yıllanmış yöresel kumaşları ilmek ilmek işliyor. 18 yıldır el emeği, göz nuru ürünler yapan Özpınar, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Tarihi Pervane Medresesi´nde esnaf olan Nuriye Özpınar, sandıklarda saklanan yöresel keten kumaşları ve eski çarşafları, eliyle işleyerek geçimini sağlıyor. 18 yıldır keten kumaşları ilmek ilmek işleyen Özpınar, çarşaf, dokuma keten, dokuma peşkir, çanta, gömlek ve masa örtüsü yapıp satıyor. Ev ekonomisine de katkı sağlayan Özpınar, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

`PANDEMİ İŞLERİMİZİ ETKİLEDİ´

Sandıklarda saklanan kumaşları değerlendirmek için çalıştığını anlatan Özpınar, "Bu yıllanmış kumaşları cüzi bir ücret karşılığında alıyorum. Çarşaf, dokuma keten, dokuma peşkir, çanta, gömlek ve masa örtüsü alarak değerlendiriyorum. Gelen kumaşlar yaka olarak geliyor, ben de onların yanlarına kumaşlar ekleyerek elbise veya gömlek yapıyorum. Paçalı kumaşlar geliyor onları da sökerek çantalar oluşturdum. Ketenin dayanma ömrü çok uzun. Kıyafet olarak kullanıldığında eskimez, içinde naylon olmadığı için terletmez. Sinop´un çeşitli yörelerinden kumaşlar alıyorum. Özellikle pandemi süreci biz esnafları çok etkiledi, 2 ay hiç çalışamadık. Şu anda da çok az işimiz oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-09-16 08:55:30



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