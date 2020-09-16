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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta görünmez kaza kamerada

İHA

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza bir araç sürücünün kamerasına yansıdı.

Sinop’ta görünmez kaza kamerada

Sinop’ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kaza bir araç sürücünün kamerasına yansıdı.
Görünmez kaza Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelincik istikametinde seyir halindeki araç sürücüsünün içinde bulunan kamera her zamanki gibi kayıt etmeye devam ederken, önünde giden motosikletli, önünde seyir halinde olan aracın sağa dönüş sinyalini geç görmesi sonucu aniden durunca motosikletini devirdi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüleri yetişti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
O anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan olaya şahit olan başka bir motosiklet sürücüsü Erdoğan Kuru, araç sürücülerinin sinyal vermeden dönmesine tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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