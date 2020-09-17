Vali Karaömeroğlu'ndan Sinoplulara 'komşu ve akraba ziyareti' uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaömeroğlu'ndan Sinoplulara 'komşu ve akraba ziyareti' uyarısı

İHA

Vali Karaömeroğlu'ndan Sinoplulara 'komşu ve akraba ziyareti' uyarısı

Yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında denetimler yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinoplulardan komşu, akraba ve altın günü gibi ziyaretlerini ertelemelerini istedi.
Vali Karaömeroğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Aşıklar Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek gezerek yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken kuralları anlattı. Özellikle yoldan geçen toplu taşıma araçlarını durduran Vali Karaömeroğlu sürücülere maske ve fazla yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Maske takan ve sosyal mesafeye uyan esnaf ve vatandaşlara da teşekkür eden Vali Karaömeroğlu denetim sonrası yaptığı açıklamada, “Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz jandarma komutanlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odası başkanlarımız, ziraat odası başkanlarımızla beraber, tüm Türkiye çapında salgınla mücadelede farkındalık oluşturmak ve bu konuya dikkat çekmek için ‘Birimizin Sağlığı Hepimizin Sağlığı’ mottosuyla denetimlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bıkmadan usanmadan uyarmaya devam ediyoruz. Bu mücadeleyi ancak birlikte kazanabiliriz, sadece ceza yazarak da kazanamayız. Bu kurallara uyarak kazanabiliriz. Onun için bu konuda farkındalık denetimlerine yorulmadan, usanmadan devam edeceğiz. Bu konuda Sinoplu hemşirelerimizden beklediğimiz komşu ziyareti, akraba ziyareti, kadınlar günü, altın günü gibi tür ziyaretleri lütfen erteleyelim. Bunları sağlıklı günlerde hep birlikte yapmak için biraz sabredelim. Bu tür organizasyonlar çok tehlikeli bir kişide olursa herkese bulaşıyor. O gidiyor 1015 kişiye bulaştırıyor. Bu tür ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Rehavete kapılmadan, yorulmadan, usanmadan bu denetimlere devam edeceğiz” dedi.
Vali Karaömeroğlu, denetimlerin belirli aralıklarla ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’na denetimlerde, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Mehmet Yüksel ve emniyet müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri, sağlık görevlileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Ayhan: “Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve kardeşliğin en somut örneğidir”
YEREL HABERLER Barış Ayhan: “Ahilik Teşkilatı dayanışmanın ve ...
Sinop’ta takla atan otomobil ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta takla atan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Sinop’ta görünmez kaza kamerada
YEREL HABERLER Sinop’ta görünmez kaza kamerada
Sinop’ta yeşil çay yok, fiyatlar tavan yaptı
YEREL HABERLER Sinop’ta yeşil çay yok, fiyatlar tavan yaptı
Başkan ve ekiplerden gece mesaisi
YEREL HABERLER Başkan ve ekiplerden gece mesaisi
Yıllanmış kumaşları ilmek ilmek işliyor
YEREL HABERLER Yıllanmış kumaşları ilmek ilmek işliyor
Vali Sinoplu vatandaşlara seslendi: "Lütfen tedbirlere uyalım"
YEREL HABERLER Vali Sinoplu vatandaşlara seslendi: "Lütfen ...
Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 92. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 92. yılı coşkuyla ...
Sinop'ta, 4 bin 527 ton Karadeniz somonu üretildi
YEREL HABERLER Sinop'ta, 4 bin 527 ton Karadeniz somonu üretildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X