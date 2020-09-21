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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

İHA

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer’in vurduğu şahıs hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun’a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Atıf Argun bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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