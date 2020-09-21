Zeki Yılmazer’in silahla yaraladığı şahıs kurtarılamadı

Yine 'Korona' halayı! Yine para cezası! Bu inat neden?

Sinop’ta eski belediye başkanı Zeki Yılmazer(63) ile aralarında çıkan silahlı çatışmada yaralanan Atıf Argun(67) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana gelmişti. Eski Sinop Belediyesi başkanı Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkmış. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a ateş açmıştı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken Yılmazer de elinden yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayda ağır yaralanan Atıf Argun tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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