Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı (3)

TUTUKLANDI
Sinop'ta tartışma sonrası Atıf Argun'u tabanancayla vurarak öldüren Sinop Belediyesi eski Başkanı Zeki Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-09-21 19:48:06
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