Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa sürede çözülecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa sürede çözülecek"

İHA

Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa sürede çözülecek"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mezbahadan gelen kötü koku sorununun en kısa sürede çözüleceğini bildirdi.
Mertoğlu köyü mevkiinde faaliyete bulunan mezbahanın olduğu bölgede oturan vatandaşlar, kokudan bıktıklarını ve bir an önce bu konuda bir çalışma yapılarak çözüm bulunmasını istiyorlar. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, mezbahadan kaynaklanan gelen kötü koku sorununun en kısa sürede çözüleceğini açıkladı. Başkan Barış Ayhan mezbaha binasında kan ve su tahliyesi ile ilgili bir takım alt yapı sıkıntılarının olduğunu, bu yüzden çevreye kötü koku yaydığını ve en kısa sürede bu sorunun çözeceğini söyledi. Başkan Barış Ayhan, “Kanın tahliyesi ve su tahliyesi ile gibi bir takım sıkıntılar var. Şu sezonun yoğunluğu geçtikten sonra oraya gireceğiz. çalışmamız şu anda proje aşamasında 12 ay içerisinde fiziki çalışmaya başlamış olacağız” dedi.
Mezbaha binasıyla ilgili köklü bir çalışma yapacağını belirten Başkan Ayhan, ”Orada yapmış olduğumuz işlemde ilgili kullanılan su ile hayvanların kanının birlikte depolandığı için, atık su depomuza birden doluyor. Bu yüzden zaman zaman taşmaların olduğu için sıkıntılarımız oluyor. Hatta depo içerisinde yer altında sızıntılar olduğuna dair şikayetler oldu bu da koku üretti. Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık ama bu yaptığımız çalışma pansuman niteliğinde. Şimdi sezon yoğunluğu bittikten sonra bir iki ay içerisinde mezbaha ile ilgili köklü çalışma yapacağız. Orada hem o depoyu oradan deplase edeceğiz. Hem kan ve su ile ilgili depolarımızı yeniden üreteceğiz su deposuna dışarı taşıyacağız. Yani önümüzdeki sezona bu tür sıkıntılar yaşamayacağız" diye konuştu.
Konuşmasında mezbahanın deri depolarının yetersiz olduğuna değinen Başkan Ayhan, ”Binanın içerisinde kullanılabilecek bir su deposu var. Yani su deposu binanın içerisinde betonarme yapılmış o binanın içerisine su deposuna su doldurduğumuzda binanın jeti bozuluyor. Şu anda mezbaha binasına gidin bakın bina terazide durmuyor. Şöyle binanın bir köşesinde dörtte biri kadar su deposu var. Siz buraya suyu dolduğunuz zaman o binanın bir tarafında ağırlık yaptığı zaman şu anda yaz haliyle üzerindeki toprakta suyu çektiği zaman toprağın orada binada oturmalar çatlaklara sebebiyet veriyor. Bina içerisinde duvarlarda çatlaklara rutubete sebep veriyor" şeklinde konuştu.
Erfelek Mezbahasının kapatılmasıyla Sinop mezbahasının iş yükünün arttığını ve yetersiz kaldığına söyleyen Başkan Ayhan, ”Biliyorsunuz kısa süre önce Erfelek Mezbahası kapandı. Erfelek Mezbahamız kapanınca Sinop Mezbahasının da iş yükü arttı. Sinop Mezbahası iş yükü atınca kullandığımız o kan depoları su depoları yetersiz kaldı. Daha sık taşmalar oldu. Erfelek Mezbahası açıkken Sinop Mezbahasına gitmeyip Erfelek Mezbahasında da hayvan kesen birçok kasabımız vardı. Şimdi onlar da geri döndü. Onun yanında Erfelek'teki kasapların da kesimleri Sinop Mezbahasında yapılıyor. Onun için Sinop Mezbahası kapasite olarak yetersiz kalıyor. Tabii, hayvan kesme noktasında bir sıkıntımız yok da kesilen hayvanlara oluşan attığın depolanması ve deplase edilmesi ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Onları da inşallah kısa süre içerisinde çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMMS Stage 6" belgesi aldı
YEREL HABERLER Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMMS Stage 6" belgesi ...
Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 3 uzman hekim atandı
YEREL HABERLER Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 3 uzman hekim ...
Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü
Can dostlar için “Empati Projesi”
YEREL HABERLER Can dostlar için “Empati Projesi”
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı (3)
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
Sinop’ta evi yanan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Sinop’ta evi yanan aile yardım bekliyor
Katil zanlısı eski başkan adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Katil zanlısı eski başkan adliyeye çıkarıldı
Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine başladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine ...
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
Belediyeden okullara dezenfektan stantları
YEREL HABERLER Belediyeden okullara dezenfektan stantları
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
YEREL HABERLER 50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Zeki Yılmazer’in silahla yaraladığı şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Zeki Yılmazer’in silahla yaraladığı şahıs ...
Eski başkanın vurduğu şahıs öldü
YEREL HABERLER Eski başkanın vurduğu şahıs öldü
Eski başkan tartıştığı kişiyi vurdu
YEREL HABERLER Eski başkan tartıştığı kişiyi vurdu
Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı
YEREL HABERLER Sinop eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi tabanca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X