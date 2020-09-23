Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

İHA

Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu esnaf ateşini ölçerek iş yerine aldı. Vali Karaömeroğlu da esnafa kurallara uydukları için teşekkür etti.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Vali Karaömeroğlu yaptığı açıklamada, "Mutlu şehir olarak anılan Sinop’umuzu sağlıklı şehir olarak da anılmasını istiyoruz” dedi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Sinop’ta da ekipler sahaya indi. Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Karaömeroğlu, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı.
İş yerlerine tek tek girip denetim yapan Vali Karaömeroğlu’nu esnaf, ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Karaömeroğlu ise esnafa kurallara bu denli uydukları için teşekkür etti.
Bazı esnaflar kendilerinin kurallara uyduğunu ancak gelen müşterilerin kurallara uymadığı için uyarılarda bulununca tepki ile karşılaştıklarını söyledi.
“Amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Amacımız farkındalık oluşturmak“ diyen Vali Karaömeroğlu, “81 vilayetimizde valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf odalarımız ile beraber böyle bir farkındalık denetimi yapıyoruz. İnsanlarımızı yılmadan usanmadan bıkmadan uyarmaya devam ediyoruz. Hemen hemen 34 günde bir sahaya iniyoruz. Ayrıca denetim ekiplerimiz de var. Bizim dışımızda yüzlerce de denetim ekibimiz her gün dolaşıyor İnşallah ‘Birimiz ve Hepimiz İçin’ mottosuyla bu denetimlere yılmadan usanmadan devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanmamız lazım. Hep birlikte kazanabiliriz. Tek tek insanların kurallara uyması yeterli olmuyor, birlikte uyumamız lazım bu mücadeleyi birlikte kazanmanız lazım. Onun için vatandaşlarımıza bu kurallara uymaya davet ediyorum. İnşallah birlikte bu mücadeleyi kazanacağız” ifadelerini kullandı.
Vali Erol Karaömeroğlu'na denetimler sırasında Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi
YEREL HABERLER Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi
Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği
YEREL HABERLER Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği
Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa sürede çözülecek"
YEREL HABERLER Ayhan: "Mezbahadan gelen kötü koku sorunu en kısa ...
Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMMS Stage 6" belgesi aldı
YEREL HABERLER Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMMS Stage 6" belgesi ...
Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 3 uzman hekim atandı
YEREL HABERLER Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 3 uzman hekim ...
Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü
Can dostlar için “Empati Projesi”
YEREL HABERLER Can dostlar için “Empati Projesi”
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı (3)
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
Sinop’ta evi yanan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Sinop’ta evi yanan aile yardım bekliyor
Katil zanlısı eski başkan adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Katil zanlısı eski başkan adliyeye çıkarıldı
Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine başladı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen Boyabat Belediye Başkanı görevine ...
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
Belediyeden okullara dezenfektan stantları
YEREL HABERLER Belediyeden okullara dezenfektan stantları
Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sinop'ta eski başkanın silahla yaraladığı kişi ...
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
YEREL HABERLER 50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Zeki Yılmazer’in silahla yaraladığı şahıs kurtarılamadı
YEREL HABERLER Zeki Yılmazer’in silahla yaraladığı şahıs ...
Eski başkanın vurduğu şahıs öldü
YEREL HABERLER Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X