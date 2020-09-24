Ayancık'ta son günlerde artan dolandırıcılık olayları

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı, son günlerde sıkça yaşanan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Vatandaşları bilgilendiren jandarma ekipleri, kendilerini “savcı, polis ve asker” olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin hiçbir zaman telefonla para yada ziynet eşyası istemeyeceğinin altı çizdi.

Son günlerde özellikle kırsal mahallelerde yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşların çeşitli yöntemler kullanılarak dolandırılmak istenildiği görüldüğü belirtilirken, kendini asker, polis veya savcı adıyla tanıtarak bir şeyler isteyenlere inanılmaması gerektiği, bu tür olaylarla hiç vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezini veya 155 polis ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.