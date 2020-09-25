Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Sorgun köyünde bir şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Perma ile birlikte yapılan aramada, 35 kök kenevir ve 120 gram kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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