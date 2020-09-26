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Tarihi kalede egzersiz yaptılar

DHA

Tarihi kalede egzersiz yaptılar


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde spor etkinliği yapıldı. Tarihi kalenin en tepesindeki burca çıkan sporcular, müzik eşliğinde pedal çevirip, egzersiz yaptı.
Avrupa Spor Haftası kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde spor etkinliği gerçekleştirildi. Milattan önce 7´nci yüzyılda Gaskalılar tarafından inşa edilen Tarihi Sinop Kalesi´nin en tepesindeki burçta sporcular, müzik eşliğinde pedal çevirdi. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nün desteğiyle CycClub Bisiklet Sporları Kulübü sporcuları, etkinlikte yaptığı yüksek müzik dans koreografisi ve bisiklet egzersiziyle keyifli anlar yaşadı. 
'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, hafta boyunca farklı alanlarda etkinliklerin süreceğini belirterek, "Bu yıl biraz daha farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek istedik. Sinop gerçekten spor kültürünü doyasıya yaşayan, inanılmaz imkânlara sahip. Spor etkinliklerine iştirak eden vatandaşlarımız, bu sene biraz daha farklı etkinliklerde yer alsın istedik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Skydyling dediğimiz bisiklet sporunun etkinliklerle halkımıza farkındalık oluşturmak istedik. Bir hafta sürecek olan bu etkinliklerimizi de farklı alanlarda gerçekleştirerek Sinop´un tanıtımına da katkı yapmak istedik. İnşallah bir hafta boyunca Sinop halkı için doyumsuz bir spor etkinlikleriyle kendilerine fırsat ve imkan sunmuş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop
2020-09-26 12:33:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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