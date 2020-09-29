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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ödül birden

İHA

Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ödül birden

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle; Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde, "Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ve Tarihi (Orta) Çarşı Restorasyon Projesi" ödüle layık görüldü.
İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ödülünü aldı. Başkan Çakıcı ödül sonrası yaptığı konuşmasında, "Bugün İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Tarihi Kentler Birliği iş birliğiyle düzenlenen ödül töreninde Boyabat Belediyesi iki ödüle layık görüldü. Teşekkürler Boyabat. Bugün sizlerin sayesinde Boyabat'ın ismini Tarihi Kentler Birliği nezdinde bir kez daha duyurmuş olduk. Peki, bu ödüller nedir? Bu ödüller bugün Yaşayan Kültürel Miras Müzesi olarak düzenlediğimiz tarihi yapı ve onu inşa eden değerli büyüğümüz Mahmut Hüdayi. Mekanı Cennet olsun. Belediye ekibimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İkinci ödül aldığımız proje Orta Çarşı. Yangından sonra 1925'lerde inşa edilen ve öncesinde de ticari kimliği olan bir çarşımız. İnşallah 15 gün içerisinde de inşaatına başlıyoruz. Ödülümüz de bu proje için. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah güçlü Türkiye'nin yükselen değeri Boyabat'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu projede emeği geçen özellikle Volkan Erbay kardeşimize, Fatih Dinar'a, belediye meclis üyelerimize ve tüm ekibime candan teşekkür ediyorum" dedi.

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