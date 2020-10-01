Rus manken Sinop'a geliyor

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)RUS manken Anna Banianina, bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Sinop'a geliyor.
Gerze ilçesinde bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Rus manken Anna Banianina ile anlaşıldı. İlçeye gelecek olan manken, firmanın tanıtım filminde rol alacak ve 5 gün ilçede kalacak. Rus mankenin, kenti de gezeceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-10-01 14:04:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.