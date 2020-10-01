Rus manken Sinop'a geliyor

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)RUS manken Anna Banianina, bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Sinop'a geliyor.

Gerze ilçesinde bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Rus manken Anna Banianina ile anlaşıldı. İlçeye gelecek olan manken, firmanın tanıtım filminde rol alacak ve 5 gün ilçede kalacak. Rus mankenin, kenti de gezeceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-10-01 14:04:31



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