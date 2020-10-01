Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

İHA

Yün çuvalında bulduğu altınları sahibine teslim eden esnafa 'ahilik' sözü

Sinop’ta, 8 yıllık kayıp ziynet eşyalarını, yorgan yapılması için kendisine bırakılan yün çuvalının içinde bulunca sahibini arayarak teslim eden yorgancıya ‘ahilik’ sözü verildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüs önlemleri kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında ‘maske ve sosyal mesafe’ denetimi yaptı. Denetim sırasında bir yorgancıya giren Vali Erol Karaömeroğlu’na esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, başından geçen ilginç hikayeyi anlattı.
Esnaf Alaattin Karaahmetoğlu, “Ben bu işi uzun yıllardan beri yapıyorum, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. İstanbul Gültepe'den Sinop'a tatile gelen bir müşterimiz yorgan diktirmek için bize yün getirdi. Biz de yünü alıp bir kenara koyduk, günü ve zamanı gelince gününü pamuk tarama makinemizin yanına getirdik. Torbayı boşalttım içinden bir poşet düştü. Herhalde ilaçlarıdır diye düşündüm ve bir kenara koydum. İşimi bitirdim ve bir bakayım dedim ne ilacı kullanıyor vatandaş. Bir açtım baktım ki ilaç değil. Poşetin içinden ziynet eşyası kutuları çıktı. Baktım bayağı bir altın var içerisinde. Tabii ki heyecanlanmadım çünkü benim değildi. Bana ait değil ve teslim ederim düşüncesi ile beraber iş yerime geldim. Kime ait olduğunu zaten biliyorum. Telefon açtım. Dedim ‘sizin yününüzden ziynet eşyası çıktı.’ Karşı taraf ilk başta ‘olmaz, bizim mümkün değil’ dedi ve ben bu ziynet eşyasını mecburiyet karşısında emniyet mensuplarına bildirim. ‘Bayağı çok bir ziynet eşyası çıktı, müşteri benim değil diyor’ dedim. Emniyetten polis memurları geldi. O müşterimizle irtibata geçtiler ve onları evinden alıp geldiler. İş yerimde konuştular. Müşterim ‘ya benim rahmetlik eşim ölmeden önce yün çuvalına koymuş olabiliriz’ diye çocuklarını aradı sordu. Bazı sorular sonrası eşyaların onların olduğu kesinleşti. Polis nezaretinde altınları teslim ettik. Bizim açımızdan güzel oldu. Güzel bir davranış oldu. Bir dürüstlük örneği sergiledik. Kim burada herhangi bir kayıp bulsa onu sahibine teslim edeceğine inanıyorum. Biz de o anlayış içerisinde olduğumuz için ziynet eşyasının sahiplerine teslim ettik” dedi.
Karaahmetoğlu, olaydan sonra işlerinin açıldığını sözlerine ekledi.
Bunun üzerine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da esnafa bu duyarlı davranışı için teşekkür ederek, “İşte Ahilik kültürü bu. Seneye Ahilik Haftası’nda yılın ahisi sen olacaksın” diyerek söz verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'tan Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Sinop'tan Azerbaycan’a destek
Rus manken Sinop'a geliyor
YEREL HABERLER Rus manken Sinop'a geliyor
Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira
YEREL HABERLER Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira
Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira
YEREL HABERLER Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira
Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak
YEREL HABERLER Yarım kalan cami inşaatı tamamlanacak
Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Otomobil motoruyla motosiklet tasarladı, seri üretime ...
Sinop’un tanıtımı için posta pulu bastırıldı
YEREL HABERLER Sinop’un tanıtımı için posta pulu bastırıldı
Sinop'ta çeltik hasadı
YEREL HABERLER Sinop'ta çeltik hasadı
Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı
YEREL HABERLER Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı
BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
YEREL HABERLER BBP Sinop’ta teşkilatlanıyor
Sinop’ta palamut 2 lira
YEREL HABERLER Sinop’ta palamut 2 lira
Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Saraydüzü’nde çeltik hasadı devam ediyor
Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ödül birden
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliğinden Boyabat Belediyesine iki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X