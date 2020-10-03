Tosun: ”Pandemi döneminde Karadeniz Bölgesi'nde en çok turist çeken il Sinop”

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, 3 aylık pandemi sürecinde sadece Sinop Tarihi Cezaevini 100 bine yakın turistin ziyaret ettiğini ve Sinop’un Karadeniz Bölgesi'nde en çok turist çeken il konumuna geldiğini söyledi.

Sinop’un turizmini değerlendiren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun yaptığı açıklamada, ”Sinop pandemide çok rahat bir il. Yani Sinop insanının duyarlılığı maske mesafe ve hijyen konularındaki duyarlı gerçekten ilimizi pandemi konusunda temiz bir il konumuna getirdi. Dışarıdan gelenler bu kadar hassas değillerdi. O nedenle bazı olumsuz vakalar vuku buldu. Ama genel olarak değerlendirme yapacak olursak Karadeniz Bölgesi'nde pandemi döneminde en çok turist çeken il konumuna geldik. Ev pansiyonculuğu konusunda, gerekse otellerin doluluk oranı konusunda gerekse cezaevinin ve diğer ziyaretçi alan yerlerimizin gözlemlediğimiz konuda çok yoğun bir turist akınına uğradık. 3 aylık bir süre içerisinde yalnız cezaevinde pandemi mesafe ve bu kurallara rağmen 100 bine yakın insan gezdi. Cezaevi Sinop'un turizmde en büyük çekim merkezi" dedi.



"Gelen turistler bizi de şaşırttı"

Sinop’un Karadeniz Bölgesi'nde turizm bakımından önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Tosun, "Biz her zaman bunu savunuyoruz ancak tam anlamıyla turizm kenti olduk da diyemiyoruz. Çünkü sorunlarımız var hava ulaşım sorunu, karayolu sorunu gibi. Henüz talebe, ihtiyaca cevap verecek konumda değiliz. Gerek yatak kapasitesi olarak gerekse hizmet sektörü olarak gelen potansiyele cevap verebilecek konumda değiliz. Yani Sinop'un potansiyeli çok yüksek albenisi var aynı zamanda film çekim merkezi. Birçok belgeselciler de geliyor. Yani Sinop’un çeşitliliği konusunda kültür turizminde, doğa turizminde de çok çekiciliği olan bir il. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda Biz 2020 pandemi sürecinde yaz turizminden memnunuz diyebiliriz. Zaten turizm sektöründeki arkadaşlarımız da memnun. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Açıkçası biz bu kadarını beklemiyorduk. Yaz geldiğinde haziran temmuz ayı gibi bu kadarını beklemiyorduk. Gelen turistler bizi de şaşırttı" ifadelerini kullandı.

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