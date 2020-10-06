Boyabat Tarihi (Orta) Çarşı Restorasyonu için imzalar atıldı

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Boyabat Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında “Tarihi (Orta) Çarşı Restorasyonu Yapım İşi” için taraflar arasında imzalar atıldı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile birlikte Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Demircan ve yüklenici firma temsilcisi Özkan Şeker'in katılımıyla atılan imzalar sonrası, Başkan Çakıcı ve beraberindeki yetkililer açıklamalarda bulundu.

Başkan Çakıcı, “Boyabat’ın kalbi burası. Babam burada esnaftı. Ben bu sokaklarda büyüdüm. Belediye başkanı olduğumdan bu yana Tarih Çarşı’nın restorasyonu en büyük hayalimdi. Allah bugüne nasip etti. Geleceğe emin adamlarla yürümeye devam ediyoruz. Boyabat halkına teşekkür ediyorum” dedi.

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