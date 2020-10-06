S-400’ler Sinop’a konuşlanıyor S-400'ler Sinop'a sevk edilirken yolda görüntülendi

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Türkiye'ye ait S400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği bildirildi.

Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülürken yolda görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S400'leri Samsun’dan geçerken vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

S400 konvoyu Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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