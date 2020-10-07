İstiridye mantarı tezgâhlarda

Sinop’ta toplanan, "kavak mantarı" ismiyle de bilinen istiridye mantarı pazar tezgâhlarındaki yerini koruyor.

Sinop Kapalı Pazar Yerinde tezgâhlarda yerini alan istiridye mantarının kilosu 15 TL'den alıcılarını bekliyor. İstiridye mantarının kalp hastalıklarına iyi geldiği ve tansiyonu dengeleyici özellikte olduğu bilinmekte. İstiridye mantarının sağlık açısından da çok faydalı olduğunu belirten Sinop Kapalı Pazar Yerindeki esnaf Serkan Bektaş, Sinop’ta mantara ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

İstiridye mantarının et gibi tadı olduğunu ifade eden Bektaş, "İstiridye mantarı kavak mantarı olarak da bilinir. İstiridye mantarı belirli bir zamanları var 21 güde bir hasat veriyor. Flaş şeklinde. Birinci flaş bitince ikinci flaş 21 gün sonara çıkıyor ve 3 kere kesilince bitiyor. Bu mantar kendi üretimimiz organik ve çok faydalı. Kilosunu 15 TL'ye satıyoruz. Bu mantara talep gerçekten çok fazla. Sağlık açısından çok faydalı bir mantar olduğu için çok hızlı satış yapıyoruz. Kolesterol hastaları, tansiyon hastaları özellikle talep ediyor. Bu mantarı bizler Türkeli ilçemizde kurduğumuz samanlı ağaçların içinde özel olarak yetiştiriyoruz. Bu mantarın tadı daha çok ete benziyor" dedi.

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