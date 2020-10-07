S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Türkiye'ye ait S400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.
Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülen S400'ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.