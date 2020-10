Sinop’ta yüksekten düşen inek saatlerce kurtarılmayı bekledi

Sinop’ta yüksekten düşen büyükbaş hayvan saatlerce can çekişerek kurtarılmayı bekledi.

Ada Mahallesi Cantug Blokları’nın önündeki yeşillik alanda otlayan büyükbaş hayvan, 3 metrelik beton zeminden yola düştü. İneğin düştüğünü gören çevre sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı ineğin sahibine ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşılamayan inek saatlerce güneşin altında yol ortasında can çekişerek ölüme terk edildi. Mahalle sakinleri can çekişen ineğe su vererek hayatta tutmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ise büyükbaş hayvanı alarak mezbahaya götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.