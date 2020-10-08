İlçeye kazandırılan Öğrenci Yurdu, MYO için kullanılacak

Türkeli’de geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan ve lise öğrencilerin barınması amacıyla yapılan 100 kişilik öğrenci yurdu, Türkeli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Yüksekokul öğrencilerinin barınma hizmetlerinde kullanılacak.

20192020 Eğitim Öğretim döneminde hizmete açılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin yurt sıkıntısı nedeniyle Türkeli Belediyesi, ilçenin özel sektördeki otel işletmesini kiralayarak, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamıştı.

20202021 Eğitim Öğretim döneminde de üçüncü bölümü açılan Türkeli Meslek Yüksekokulu’nun yine yurt sıkıntısı yaşamaması için geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan velise öğrencilerin barınması amacıyla Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu mevki'inde yapılan 100 kişilik öğrenci yurdunun yüksek öğretim öğrencilerinin barınma hizmetlerinde kullanılması için Sinop Valilik makamında yapılan protokol ile Türkeli Belediyesine 5 yıllığına devri yapıldı.

Türkeli Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Mülkiyeti İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait Türkeli İlçesi Gemiyanı Mahallesi'nde bulunan, 100 öğrenci kapasiteli Orta Öğretim Pansiyonun yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllığına Türkeli Belediyesi’ne kullanım hakkının devredilmesi protokolü, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin arasında imzalandı.



Hedeflerimizden biri de Yibo’nun KYK’ya devri

Konu ile ilgili Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Öğrenci Yurdunun belediyeye devredilmesiyle yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin önemli ölçüde ihtiyacını karşılaşmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimizden biri de Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu’nu Yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devri için girişimlerde bulunacağız" dedi.

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