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Palamut bol olunca lakerda yapımı başladı

DHA

Palamut bol olunca lakerda yapımı başladı


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)KARADENİZ'de, bu sene palamut bolluğu olunca balıkçılar lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamuttan yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 120 liradan satılıyor.
Denizlerde 15 Nisan´da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezonu iple çeken, ağlarının onarımını yapıp, gemilerini tamir eden balıkçılar, büyük bir heyecanla 'Vira Bismillah' diyerek, ağlarını denize bıraktı. Özellikle Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamut, tezgahları şenlendirdi. Palamudun bol olması fiyatlara da yansıdı. Bunu fırsat bilen Sinoplu balıkçılar, palamuttan lakerda yapımına başladı. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 120 liradan satışa sunuldu.
`EL EMEĞİDİR, İÇİNDE KATKI MADDESİ YOK´
25 yıllık balıkçı İbrahim Gündoğdu (63), lakerda yapımının aşamalarını anlattı. Gündoğdu, "Lakerda yapımının ilk aşamasında palamut balıklarımızı 3 parçaya bölüyoruz. Daha sonra onların iliklerini ve kanlarını alıyoruz, üzerinde ve içinde kan kalmayacak. Kemiğin içinde ilik vardır, onu da alıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca sabah, öğle ve akşam suyunu soğuk suyla değiştiriyoruz. 3 gün sonunda ince tuza yatırıyoruz. Balığı sağlı sollu, arkalı önlü tuza batırdıktan sonra kabın içinde üzerini örtüp, hava almayacak bir şekilde saklıyoruz.  Soğuk bir yerde 2-3 gün bekletiyoruz. 3´üncü gün çıkartıyoruz ve yıkıyoruz. Tertemiz yıkadıktan sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Ben ticaretini yaptığım için kavanoza koyuyorum. Sıvı yağ ile saklıyorum. Sıvı yağ hava almasını önler ve uzun süre dayanmasını sağlar. Poşetlere tek tek sarıp, dondurucuya da atabilirsiniz. Uzun süre saklayıp, yiyebilirsiniz.  Bunun içinde 3 buçuk kiloluk bir torik var. Bu şekilde satışa sunuyoruz. Torikler 200 lira, torik lakerdasını bulması zor. Ancak palamudun mevsimi olduğu için lakerdasını 120 liran satıyoruz. El emeğidir, içinde katkı maddesi yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2020-10-11 11:56:38

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