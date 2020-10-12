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Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı Taşınmaz fiyatı artışında pandemiden köye yerleşenler ve nükleer santral ÇED raporunun da etkisi var

İHA

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde yüz oranında arttı.

Sinop'ta arsa fiyatları yüzde 100 arttı Taşınmaz fiyatı artışında pandemiden köye yerleşenler ve nükleer santral ÇED raporunun da etkisi var

Sinop’ta arsa fiyatları yüzde yüz oranında arttı.
Sinop’ta korona virüs salgını sonrası vatandaşlar köylere yönelirken arsa fiyatları ise tavan yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor. Bu kapsamda taşınmaz niteliğe sahip olan gayrimenkullerden arsa, tarla ve bahçelerin fiyatlarında talep doğrultusunda artış meydana geldi.
Sinop’ta pandemi sürecinde arsa fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşandığını söyleyen 11 yıllık emlakçı Hikmet Ergül yaptığı açıklamada arsa fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, vatandaşların arsalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ergül, "Pandemi döneminden dolayı herkes kırsala yöneldi. Büyük şehirlerden, Sinop gibi küçük şehirlere, yani nüfusun az olduğu yerlere epey yönlenme oldu. Daire fiyatları ile birlikte arsa, tarla fiyatları da yani neredeyse yüzde 100 oranında katlama yaptı. Sinop'ta da epey talebimiz var. Kredi faiz oranları yazın düşmüştü. Şimdi banka faizleri yükseldi. Faizlerin yükselmesinden dolayı da daha çok kırsal kesime arsa, tarla, müstakil ev yapılabilir yerlere, talepler arttı. Denize yakın yerleri tabii ki daha çok tercih ediyorlar, bunlara talepler var. Allah'a şükür işlerimizi, güçlerimiz iyi. Yalnız bu pandemi dönemini fırsata çevirmek isteyen mal sahipleri var. Bunların önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Alıyorken kazandırmak istiyoruz çünkü değerinde sattığımızı zaten düşünüyoruz. Güzel bir şekilde fiyatlarını belirleyebiliyoruz. Ama yine de buna rağmen fiyatlar yüzde 100'ün üzerine çıktığı bile oluyor. Satışlarımız güzel satışlarımızdan memnunuz. Doğru fiyatlar üzerinden satış yapmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Nükleer santral ÇED raporunun etkisi var
Nükleer santral ÇED raporunun onaylanmasının da arsa fiyatların artmasın etkisi olduğuna değinen Ergül, ”Nükleer santral ÇED raporunun onaylandığına dair haberler yavaş yavaş geliyor. Yani dedikodu şeklinde geliyor, tam belirli bir şey yok ama tabii bu durum biraz da resmiyete dökülürse bundan dolayı da fiyat artışı olacağını düşünüyoruz. Önceden 1 dönüm yer 100 bin liraysa şimdi 200 bin lira oldu. Nükleer santralden sonra belki bu fiyat 400 bin liraya kadar çıkabilir. Bunun endişesini de yaşıyoruz" diye konuştu.
Konu ile ilgili konuşan bazı vatandaşlar ise arsa fiyatlarındaki artışın nedenini pandemiye bağlarken, bazı vatandaşlar da Sinop’un gelişmekte olan bir il olduğu için fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Bazı vatandaşlar imar planının şehir dışına doğru açılmasıyla arsa fiyatların düşeceğini ifade etti.
Sinoplu Çetin Yaşar(60) yaptığı açıklamada, ”Büyük şehirden korana virüs dalgasından kaçanlar şehrimize gelerek köylere yerleşti. Fiyatların bu yüzden arttığını ve daha da artacağını düşünüyorum. Şu anda zaten şehrin bazı muhtelif yerlerin de arsa kalmadı, bina da kalmadı. Bina satışları ev satışları aldı başını gidiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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