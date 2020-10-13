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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta orijinal salebe yoğun ilgi

İHA

Sinop’ta orijinal salebe yoğun ilgi

Sinop’ta son günlerde havaların iyice soğumasıyla birlikte vatandaşların salebe olan ilgisi arttı.
Sonbaharın gelmesiyle beraber Sinop’un en işlek cadde ve sokaklarında seyyar salep satışları da başladı. Soğuk kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez içeceklerinden biri olma özelliği taşıyan salep, soğuk havada hem vücudun direncini artırıyor hem de soğuk algınlığına iyi geliyor.
Seyyar arabayla bakır kazan içinde yaptığı saleple Sinop sokaklarını dört dönen 55 yaşındaki Abdullah Yaşar Özbilen havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan salep satışlarının arttığını söyledi. Salebin midedeki hazmı kolaylaştırdığını ve daha birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyleyen Özbilen, Sinopluların kendisinin salebine yoğun ilgi gösterdiğini günlük bir kazan yaklaşık 8 kilo sütlü salep sattığını kaydetti.
Özbilen, ”Sinop'ta havaların yavaş yavaş soğumasıyla sıcak orijinal süt salep olayını başlatmış bulunmaktayız. Piyasayı da hem sabit olarak hem de seyyar dolaşacağım. vatandaşlar bu güzel tadı tatsın ve soğuk havalarda kendini, ısıtsın diye sütlü salebimizi hizmete sunduk. Salebimiz günlük oluyor sıcak sıcak her gün gece saat 12'ye kadar salebimiz mevcut olacak. Salebin zaten dondurma olayında, muhallebi olayında vatandaşlarımız kullandığını biliyoruz. Birde süt salep olarak vatandaşlara sunduk. Büyük ve küçük bardak olmak üzere iki çeşit bardakta satışa sunuyoruz büyük bardak 7,5 TL, küçük bardak 5TL. Müşteriye verirken isteğe bağlı üzerine toz tarçın ekleyip sunuyoruz. İster burada içiyorlar ister gezerken içiyorlar" dedi.
Salebin yapımı hakkında da bilgi veren Özbilen, ”Salebe günlük 3 kilo sütle, 40 gram salep karıştırarak yapıyorum. İlk önce salebi şeker ve nişasta ile ayrı bir kapta kuru olarak karıştırıyoruz. Sonra kaynayan sütün içine karışımı yavaş yavaş ilave ediyoruz. Topak olmasın diye çırpıcıyla devamlı çırpıyoruz. Salebi kıvama gelinceye kadar kaynatıyoruz. Kaynadıkça zaten kıvamını alıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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