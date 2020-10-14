Denize düşen mühendis, hayatını kaybetti

Deniz ÖZEN/SİNOP (DHA)SİNOP´ta kıyıda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, denize düşen orman mühendisi Mehmet Barbaros Gökulu (43), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Sinop Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde meydana geldi. Ankara´dan kente görevli olarak gelen orman mühendisi Mehmet Barbaros Gökulu, iskelede yürüdüğü sırada dengesini kaybederek, denize düştü. Bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan Gökulu, orman işletme çalışanlarınca denizden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Gökulu´nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-10-14 11:15:51
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