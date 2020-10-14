Türkeli İlçe Müftüsü olarak atanan Halil İbrahim Kömürcü, yeni görevine başladı.

Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı’nın Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğüne atanması nedeniyle boşalan makama, Erzincan’ın Otlukbeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü atandı.

Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, “Türkeli’yi isteyerek, tercih ederek geldim. Güzel bir ilçe. Buradaki görevimizde benden daha önce görev yapmış olan arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları daha ileri götürmek, yeni bir ivme kazandırmak için çaba harcayacağım. Gayemiz; Dini Mübini İslam’ın rahmet çağrısı ile insanlarımızı buluşturma yolunda var gücümüzle çalışmak ve aziz milletimize hizmet etmektir. Metodumuz; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hedeflerine, misyon ve vizyonuna uygun olarak ihlas ve samimiyetten ödün vermeden, din gönüllüsü arkadaşlarımızla beraber tam bir ekip ruhuyla hareket etmektir. Mevlam; ben ve arkadaşlarıma görevimizi layıkı vechiyle yerine getirmeyi nasibi müyesser buyursun” dedi.

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