Türkeli’nin içme suyu potansiyeli artıyor

Türkeli Belediyesi tarafından “Can Suyu” Projesi kapsamında sondaj çalışmalarının 3. etap çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Düzler Köyü Yılanlık mevkiinde yapılan keson kuyusu çalışmalarında yaklaşık 10 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak su kaynaklarının ilçenin içme suyu şebekesine ilavesi yapılacak.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, devam eden keson kuyusu çalışmalarını yerinde inceleyerek, Belediye Jeoloji Mühendisi Murat Kaya’dan çalışmalarla ilgili bilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin, ilçeye bağlı Satı köyünde başlatılan gölet projesi çalışmalarının yanı sıra, ilçenin çeşitli bölgelerinde yeni içme suyu kaynağı bularak ilçe şebeke suyuna ilave etmek üzere sondaj çalışmalarının 1 ve 2. etabını tamamladıklarını, 3. etap çalışmalarında yaklaşık 20 gün içerisinde ilçe şebeke suyuna bağlantısını sağlamayı planladıklarını aktardı.

Başkan Şahin, “Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Halkımızın en acil ihtiyaçlarından biri olan ve yaz aylarında çıkılmaz bir çile haline gelen su meselesini gerek gölet projesinin yapımı ile gerekse ilçenin çeşitli bölgelerinde yaptığımız sondaj çalışmalarında sağladığımız su kaynakları ile gidermek için çalışıyoruz. Bir de ilçemizin asıl sıkıntılı ve kangren olmuş diğer bir problemi de ilçe merkezindeki su şebeke hatları. Şebekelerin yenilenmesi amacıyla başlatığımız proje çalışmaları ise devam etmektedir” dedi.

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