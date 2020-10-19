Üniversiteden Boyabat'a destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi, işitme engelli bireyler için tasarlanan şeffaf maskelerden Boyabatlı öğrencilere destek için gönderdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi işitme engelli bireylerin el işaretlerine eşlik eden dudak hareketleri sayesinde iletişim kurması için şeffaf maske üretti. Boyabat Uygur Özay İlkokulu'nda bulunan öğrenciler için de bu maskelerden gönderdi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Şeffaf maskeler öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessümleri açığa çıkardı. Şeffaf maske talebimizi çok kısa süre içinde karşılayan ve öğrencilerimizin eğitimlerinde büyük kolaylık sağlayan bu anlamlı hediyeler için Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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