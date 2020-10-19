Sinop’ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

İHA

Sinop’ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sinop’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Düzenlenen törende Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Ünlü törende yaptığı açıklamada, “Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan genelge ile Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2.Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla kurulan muhtarlık müessesesi 187 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerine devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışını en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 187 yıllık merkezi /Yerel idareyi temsil eden kurumları arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Boyabat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Üniversiteden Boyabat'a destek
YEREL HABERLER Üniversiteden Boyabat'a destek
Ayhan: “Halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ayhan: “Halkımıza hizmet noktasında birlikte ...
Şifa kaynağı kuşburnu
YEREL HABERLER Şifa kaynağı kuşburnu
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
YEREL HABERLER Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya ...
Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan duygusal veda
YEREL HABERLER Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan ...
Sinop’ta metruk binada yangın
YEREL HABERLER Sinop’ta metruk binada yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X