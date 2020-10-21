Sinop´ta silahla vurulan sokak köpeğinin bacağı kesildi



Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP´da silahla vurulmuş halde bulunup, tedavi altına alınan sokak köpeğinin, sol arka bacağı kesildi. Polis, köpeği vurarak yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Korucuk Mahallesi´nde kanlar içinde yatan köpeği gören bir kişi, Sinop Belediyesi´ni arayarak yardım istedi. Belediğede görevli veteriner hekimler tarafından alınarak, Sinop Köpek Barınağı´na götürülen köpeğin silahla vurulduğu belirlendi. Tedavi altına alınan köpeğin sol arka bacağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, kesildi. Köpeğe, enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisine başlandı. Polis ekipleri, köpeği yaralayıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

`BU KÖPEKLER, SİZİN HEDEF TAHTANIZ DEĞİL´

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Korucuk Mahallesi'nde bir köpeğimizin ateşli silahla vurulduğu ve yaralı olduğu ihbarı aldık. Köpek çok korkmuştu, yaklaşmak mümkün değildi. Ekiplerimizle uzun uğraş sonrasında köpeğimize ulaştık. Köpeğimiz yaklaşık bir hafta önce vurulmuştu. Kemiğinde ciddi bir deformasyon vardı. Köpeği Sinop Köpek Barınağı´na getirdik, veteriner hekimlerimiz köpeği ameliyat etti ancak köpeğimiz bir bacağını kaybetti. Şu anda sağlık durumu çok iyi, ciddi bir operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu. Dileğimiz böyle vakaların bir daha yaşanmaması. Maalesef, barınağımızda iki veteriner hekimle birlikte sürekli ateşli silahla yaralanma ve trafik kazası sonucu yaralanan hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bu barınakta sadece kısırlaştırma operasyonları yapmayı umut ediyoruz. Sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sokak hayvanları sizin hedef tahtanız değil. Bu köpekler sizin birtakım hobilerinizi, egolarınızı tatmin etmek için kullanabileceğiniz materyaller değil. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Lütfen onlara saygı gösterin ve bu kentte onlarla birlikte yaşamayı öğrenelim" dedi.

`SOL ARKA BACAĞINDA KANGREN TESPİT ETTİK´

Yaralı köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Volkan Tuncay da "Sol arka ayağında ateşli silah yaralanması sonucu kangren tespit ettik. Enfeksiyonu vardı, antibiyotik tedavisi yaptık ama bacağını kurtaramayacağımızı anladığımız zaman ampütasyon uyguladık. Üç bacakla hayatını idame ettirecek" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2020-10-21 12:44:48



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