Türkeli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Yılmaz idaresindeki otomobil, ilçenin Yazıcı Köyü Dayı Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Yaşar Yılmaz (79) ile otomobilde bulunan Naciye Yılmaz (75), Hanife Yılmaz (72) ve Mustafa Yılmaz (70) yaralandı. Otomobilde sıkışmış halde olan yaralılar, olay yerine gelen Türkeli itfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Naciye Yılmaz ile Mustafa Yılmaz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.