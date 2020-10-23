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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Esnaf Kefalet Kooperatifinden anlamlı bağış

İHA

Boyabat Esnaf Kefalet Kooperatifinden anlamlı bağış

Sinop'un Boyabat ilçesinde Esnaf Kefalet Kooperatifi Covid19 ile mücadele kapsamında Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin acil ihtiyaçları arasında olan yüksek akım oksijen cihazı temin ederek hastaneye teslim etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boyabat Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Gökmen, "Hastanemizin önemli ve gerekli ihtiyacı olan yüksek akım oksijen cihazını kooperatifimiz kaynaklarından temin ederek teslimini gerçekleştirdik. Bu hayırlı ve güzel hizmetin tüm Boyabat halkına büyük fayda ve şifa sağlayacağını, ayrıca hasta sevklerini azaltacağını ümit ediyorum. Tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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