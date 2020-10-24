Boyabat TSO'dan pandemi hastanesine cihaz bağışı

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin korona virüs salgınına yakalanan hastaların tedavisinde kullanacağı ve acil olarak ihtiyaç duyduğu, yüksek akım oksijen cihazı Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) öncülüğünde temin edilerek hastaneye teslim edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesinin acil ihtiyaçları arasında yer alan yüksek akım oksijen cihazının temini için ilçede Boyabat TSO öncülüğünde yardım kampanyası başlatılmış ve oksijen cihazı hastaneye teslim edilmişti. Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yüksek akım oksijen cihazının ikincisi de temin edilerek hastaneye teslim edildi.

Konuyla ilgili konuşan Boyabat TSO Başkanı Abdullah Genç, "Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak hastanemize eylül ayında yüksek akım solunum cihazı alımı için kaymakamlığımız nezdinde kampanya başlatmış ve çok kısa bir süre içerisinde de cihazı temin ederek teslim etmiştik. Hastanemizin devam eden ihtiyacını göz önünde bulundurarak ikinci bir cihaz daha temin etme kararı aldık ve yeni bir kampanya daha başlattık. Başta üst yönetimimiz olmak üzere üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle çok kısa bir süre içerisinde ikinci solunum cihazını da alarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanemize teslim etmiş bulunuyoruz. Düzenlediğimiz kampanyalara iştirak eden ve bu hayırlı işlere destek olan herkese şahsım ve odamız adına canı gönülden teşekkür ediyor, Cenabı Allah'tan hastalarımıza acil şifalar vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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