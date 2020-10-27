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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suyun metrelerce altında ders görüyorlar

İHA

Suyun metrelerce altında ders görüyorlar

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerine sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak birinci sınıf sanayi dalgıçlığı eğitimi veriliyor. Buradaki eğitim merkezinde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. Bölümde öğrenim gören öğrencilere dünya standartlarında kaliteli eğitim veriliyor.
Teorik eğitimin yanı sıra dalış uygulaması da yapıyorlar. Özel ekipmanlarla ders gören öğrenciler su altında kaynak yapabiliyor, kesme ve tesviye işlemlerini öğreniyorlar. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar birinci sınıf sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörü unvanını alıyor ve sektörde kolayca iş bulabiliyor. Üniversitenin sahip oluğu alt yapı imkanı ve teknik donanımı oldukça geniş.
Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Salih Aslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bütün önlemler alınıyor. Biraz daha zor şartlarda eğitim veriyoruz. Daha seyrek öğrenciyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Tabii, bu bizi biraz zorluyor. İş yükünü arttırıyor. Fakat işte buradan alınan eğitimle yüz yüze ve uygulamayla yapılan işlerden sonra mezun olduklarında tabii ki aynı uygulamaları özel sektörde de çalışarak gerçekleştirecekler. Zaten bir şeyi öğrenmenin en iyi yöntemi uygulama yapabilmektir. Biz de bunları burada gerçekleştiriyoruz. Sahamız zaten bu konuda çok geniş. SKUBA dalışlarıyla başlayıp başlık dalışlarıyla ikinci sınıfta sanayi dalışlarına öğrenciler yönleniyor. Önemli olan öğrencilerin bu işi yapmayı istemeleri. Zaten sektör aslında çok geniş bir sektör. Biz öğrencilerimizin bir çoğunu yurt dışına gönderdik. Orda da eğitim aldılar. Uluslararası lisansa sahip oldular. Bütün dünya onların çalışma alanı oldu" dedi.

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