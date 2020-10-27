Drift yapan sürücülere 18 bin 641 lira para cezası

Sinop'ta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 18 bin 641 lira para cezası uygulandı.

Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, otopark olarak kullanılan alanda gece saatlerinde bir sürücünün drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası verilerek ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.



Bekçiler tarafından yakalandı

Osmaniye Mahallesi Hastane mevkisinde devriye görevi yapan bekçiler de yolda bir sürücünün drift yaptığını gördü. Bekçiler tarafından durdurulan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücüye 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.