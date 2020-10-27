Sinop'tan Macron ve Fransa'ya tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un İslam'ı ve Hz. Peygamber'i hedef alan sözleri Sinop’ta protesto edildi.

Sinop'ta MemurSen ve Hakİş üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı. Uğur Mumcu Meydanı'nda toplana toplanan grup, “Dilin Kurusun Tetikçi Makron”, ”Irkçı Macron, Terörist Wilders”, “Kahrolsun Zalimler, İşbirlikçi Hainler” şeklinde sloganlar atarak Macron'u protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan MemurSen Sinop İl Temsilcisi Ramazan Çelik, sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatemül enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını tel'in ettiklerini belirtti. Avrupa'nın birçok ülkesinde bir cinnet hali yaşandığını söyleyen Çelik, "Aslında Macron, bir görüntü. Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve Peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz" dedi.

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