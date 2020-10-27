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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Kaymakamlığı'ndan araç sürücülerine uyarı

İHA

Boyabat Kaymakamlığı'ndan araç sürücülerine uyarı

Sinop'un Boyabat ilçesinde ''Kaza Kavşağı'' olarak bilinen ve vatandaşlar tarafından çözüm bekleyen Sanayi Kavşağı'nda elektronik hız tespit uygulamasına geçildiği duyuruldu.
Boyabat'ta yıl içerisinde birçok trafik kazasına sebep olan ve ilçe sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen Sanayi Kavşağı'na Boyabat İlçe Kaymakamlığı el attı. Kaymakamlık trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla özellikle Boyabat Sanayi Kavşağı olmak üzere bazı güzergahlarda elektronik hız tespit uygulamasının yapılacağını açıkladı.
Boyabat İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Boyabat ilçe merkez sınırlarımız içerisinde bu zamana kadar meydana gelen maddi hasarlı, yaralamalı trafik kazalarının önüne geçebilmek için son yıllarda yapılan titiz çalışmalar neticesi trafik kazalarında düşüş yaşanmış lakin yaşanan kazaların hem can hem de malvarlığındaki değer kaybını minimize etmek amacıyla ilçe merkezimizin ana giriş güzergahları özellikle Sanayi Kavşağı'nda İlçe Trafik Komisyonu'nca belirlenen hız limitlerine uyulup uyulmadığı konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce elektronik hız tespit uygulamasına geçilmiştir. Bu bahisle Saraydüzü, Durağan ve Karacaören mevkilerinden ilçe merkezimize giriş ve çıkışlar da uyarı radar levhaları konularak radar uygulaması haftanın farklı günlerinde ve saatlerinde yoğun olarak yapılacaktır. Uygulama sonucunda İlçe Trafik Komisyonu'nca belirlenmiş olan hız sınırlarının üzerinde seyir eden ve tespit edilen araç ve sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve K.T. Yönetmeliği çerçevesinde İdari para cezası uygulanacaktır.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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