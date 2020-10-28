Kaymakam Konak, muhtarların taleplerini dinledi

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Özel İdaresi Müdürü ve muhtarların katılımıyla yemekli toplantı düzenlendi.

Bir restoranda Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen yemek ikramının ardından, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Tüm köy muhtarları, tek tek söz alarak, köylerindeki ihtiyaç ve sorunların çözümü için talepte bulundular.

Düzenlenen toplantıda, Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliğinde kullanılmak üzere kiralanan pikap aracının, birlik bütçesini zarar ettirdiği için yerine yeni bir pikap aracı satın alınmasının uygun olacağı, söz konusu araca birliğin her zaman ihtiyacı duyduğunun altı çizildi.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, Türkeli Muhtarlar Derneği Başkanı Satı Gürel, mahalle ve köy muhtarları iştirak etti.

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