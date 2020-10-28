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Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

DHA

Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, su altında Türk bayrağı açtı. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı´nın 97´nci yılını kutladı.
DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-10-28 15:09:27

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