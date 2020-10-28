Cumhuriyet Bayramı'nı su altında kutladılar

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nı deniz altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, su altında Türk bayrağı açtı. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ay yıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı´nın 97´nci yılını kutladı.

DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-10-28 15:09:27



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