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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güllüsu’daki balıkçılar, “yeşil ruhsat” mağduru

İHA

Güllüsu’daki balıkçılar, “yeşil ruhsat” mağduru

Türkeli’nin Oymayaka köyü Güllüsu mevkiinde balıkçılıkla uğraşan 20 amatör balıkçı, avlanmak için zorunlu olan “yeşil ruhsat”ın karaborsaya düştüğünü belirterek, yetkililerden yardım istediler.
Türkeli’nin Oymayaka köyünde balıkçılık işiyle uğraşan 20 amatör balıkçı, 2000 yılından bu yana verilmeyen “yeşil ruhsat”tan dolayı mağdur durumda. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çok sayıda “yeşil ruhsat” alanlardan satın almak istediklerinde 50 bin liraya kadar fiyatlandırılarak satılmaya çalışıldığını ifade eden balıkçılar, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.
Güllüsu’daki balıkçılardan Muharrem Demircan yaptığı açıklamada, “Biz burada balıkçılık yaparken şuana kadar bir problem yoktu. Şu anda bizi 'yeşil ruhsat' için çok sıkıştırıyorlar. İlgili bakanlıktan biz daha önce kartlarımızı aldık. Balıkçılık ruhsatı aldık. Ehliyetimiz de var, 24 metre kayık kullanabiliyoruz. Fakat şu anda av atamıyoruz. Av attığımızda da Su Ürünleri yetkilileri, tuttuğumuz balıkları elimizden alarak ihale ile satıyorlar. Bize 'yeşil ruhsat' verilsin ya da başka bir çareler bulunsun. Biz burada 20 balıkçıyız. 20 balıkçı mağdur durumda. Avlanmak istediğimizde 10 bin lira ceza kesiyorlar, avımızı alıyorlar, kayığımızı da bağlıyorlar, biz bunu kaldıramayız. Buna engel olunmasını, sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Genellikle bizi gırgır tekneleri veya ruhsatı olanlar şikayet ediyor. Şikayet ederek ellerine ne geçiyor bilmiyoruz. Ben İstanbul’dan gelerek, yılda 56 ay burada kalıyorum. Çoluk çocuğuma harçlık çıkarmak için. Bin 500 lira emekli maaşım var. Onunla da geçinilmiyor.
2000 yılından beri ruhsat vermiyorlar. Ben 1970’den beri balıkçılıkla uğraşıyorum. Akrabalarım olsun biz hepsi balıkçılıkla geçiniyoruz. Bakanlık 'yeşil ruhsat' vermiyor. Daha önce çok sayıda 'yeşil ruhsat' alan 35 kişi de satın almak istediğimizde 50 bin liradan satmaya kalkıyorlar. 4 metre kayığım var, ben nasıl buna 4550 bin lira para vereyim. Benim o kadar param olsa zaten bu işi yapmam gider bir dükkan açarım. İnşallah yetkililerimiz bu sorunumuzu çözüme kavuşturur” dedi.
Güllüsu’daki balıkçılardan Kazım Kaya, “Bizi genelde gırgır tekneleri şikayet etmekte. Ben de 2 yıl önce gırgır teknelerini şikayet ettiğimde herhangi bir işlem yapılmadı. 10 metre derinliğe inmelerine rağmen hiçbir ceza uygulanmadı. Ama biz amatör balıkçılara bir şikayet yapıldığında hemen baskın yapılıyor" diye konuştu.
Güllüsu’daki balıkçılardan Şerafettin Erdoğan, “Oymayaka köyünde balıkçılık yapıyoruz. Biz 56 metrelik küçük kayıklarla kıyı avcılığı yapıyoruz ancak kıyı balıkçılığı şuan yaptırmıyorlar. Yaptırmamalarının sebebi, bizim 'yeşil ruhsat'ımızın olmaması. Bizim normalde bir yıllık avlanmamız 1 gırgır teknesinin bir saatlik balık avlamasıdır. Bizim avlamış olduğumuz balık oranı günlük kişi başı 10 kilogramı geçmez. Ancak yine de 'yeşil ruhsat' almak istediğimizde ilgili kurumdan alamıyoruz. Kıyı balıkçılığını yapabilmemiz için bize değişik bir imkan eğer ruhsat verilemiyor ise bize farklı bir imkan sağlanmasını talep ediyoruz. Biz gırgır tekneleri gibi yavru balıkları avlama peşinde değiliz. Çünkü bizim avlarımıza onlar takılmazlar. Yetkililerden sorunumuz için yardımlarını bekliyoruz. Yoksa bu sorun, yerli balıkçılığın sonu olur” ifadelerini kullandı.

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