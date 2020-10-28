Su altında Cumhuriyet’i kutladılar

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Sinop Üniversitesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Karadeniz’in mavi sularında coşkuyla kutladı.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtılar. Dalgıç kıyafetlerini giyerek metrelerce derine dalan ve ayyıldızlı bayrakla su altı kamerasına poz veren öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamalarına renk kattılar.

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