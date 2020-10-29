Sinop'ta 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü Sinop'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sinop’ta 28 Ekim Çarşamba günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde Vali Erol Karaömeroğlu’nun Öğretmenevi çok amaçlı toplantı salonunda tebrikleri kabul etmesinin ardından İskele Meydanı'nda devam etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında iskele meydanında gerçekleştirilen kutlama programına Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin, Orhan Gazi Karakaş, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenler, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın tören alanına gelişi ve vatandaşları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu tüm Sinopluların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, spor gösterileri, gerçekleştirildi. Ardından Cumhuriyet kupası spor etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Cumhuriyet kupası spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvasında derece yapan Vali yardımcısı Orhan Gazi Karakaş’a ödülü Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından takdim edildi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni askeri geçit ile öğrenci gruplarının geçişleri, resmi ve sivil araçların geçit törenleri ile son buldu. Tören sonrası denizde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler ve deniz polisi tarafından yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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