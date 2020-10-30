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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

İHA

Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

Sinop’ta bir esnaf, doğadan topladığı ağaç parçaları, taş ve deniz camı ve kuş tüyü gibi atık malzemelerini sanat eserine dönüştürüyor.
Herhangi bir mercek ve yakınlaştırıcı kullanmadan çizim yapan 70 yaşındaki Cemal Tanyeri, topladığı atık malzemeleri atölyesinde işleyerek yerli ve yabancı turistlere satıyor. Parçaları hayal gücüyle birleştirip, boyalarla renklendirdiğini anlatan Tanyeri, “Ben bulduğum her şeyi değerlendiriyorum akşamları boş kaldığım zamanlarda bunlarla uğraşıyorum. Hobi olarak başladım bu işe. Ahşap, taş, kuş tüyü gibi değişik malzemeler kullanarak resim yapıyorum. Mesela kırlangıç balığının yüzgeçlerini kurutup onların üzerine resim yapıyorum. Denizden topladığım cam parçaları var onlara resim yapıyorum. Onu da her zaman bulmak sıkıntı deniz azgın olduğu zaman gidip bulmak gerekiyor. Bu camlar belirli yerlerden çıkıyor her yerden bulunmuyor. Âmâ satış durumu iyi değil pek tutulmuyor bunlar arkadaşlara tanıdıklara hediye olarak veriyorum" dedi.
Kullandığı malzemelerin dışında arta kalan kısımları da değerlendirdiğini ve israf etmediğini aktaran Tanyeri, "Bu işi severek yapıyorum. 1977 yılında Ankara'da resim bölümünde okudum. Oradan ayrıldıktan sonra biraz devam ettim ama hevesim kırıldı. Evde kendi kendime bir şeylerle meşgul olurken buralara kadar geldik bu işin satışı yok maliyeti çok. Önceden kendimiz elle kotra yapardık şimdi hep makine işine döndü. Makine işine dönünce bizim el işi olarak yaptığımız şey maliyetli olduğu için vatandaşlar makine işi yapan ucuz ürünlere yöneldi. Ben mümkün olduğu kadar bir şeyler üretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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