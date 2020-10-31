Sinop’ta sonbaharda renk cümbüşü

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta sonbaharda oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Sinop’ta sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı.

Denizi, sahilleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Sinop'ta, tabiat parklarında yaşanan sonbahar güzellikleri ziyaretçilerin de beğenisini kazanıyor. Yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'un doğal güzellikleriyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve tabiat parkları sonbahar mevsiminin renklerine büründü.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı açıklamada, kentin dört mevsim gezilmesi ve görülmesi gerektiğini söyledi. Başyiğit, “Sinop ilimiz çok zengin biyoçeşitliliği ve ormanları eko sistemleri ile her zaman ön plana çıkmaktadır. İlimizde tabiat parklarımız gün geçtikçe artmaktadır. Hamsilos Tabiat Parkı Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, Çatak Kanyonu Tabiat Parkı, Akgöl Tabiat Parkı, Topalçam Tabiat Parkımızın yanında yeni ilan edilen İnaltı Mağarası Tabiat Parkı ve Buzluk Tabiat Parkı ile birlikte 7 adet tabiat parkımız mevcuttur. Yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'un doğal güzellikleriyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Hamsilos, Çatak Kanyonu, Akgöl Tabiat Parklarımız ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir doğal güzellik sunuyor. Bugünlerde sonbahar mevsimi ile birlikte Tabiat Parklarımız ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor. Doğaseverlerin bu büyüleyici şöleni izlemelerini istiyoruz” dedi.

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